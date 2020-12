Le previsioni di Nostradamus per il 2021

Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, ma se pensi non possa andare peggio beh, Nostradamus non è d'accordo con te.

Asteroidi, Zombie e carestia ci aspetterebbero secondo il filosofo francese Michel de Nostradamus, famoso per le sue previsioni incredibilmente accurate.

Nostradamus, morto nel 1566, ha notoriamente profetizzato eventi calamitosi attraverso le sue “Les Prophéties”, una raccolta di quartine poetiche.

Il veggente ha in passato previsto la Rivoluzione francese, lo sviluppo della bomba atomico e gli attacchi terroristici dell'11 settembre.

A quanto pare quindi alcuni lettori attenti riguardo il suo lavoro, dicono che aveva previsto un 2021 ancora più distruttivo di questo anno infernale quasi passato.

Nei suoi scritti, si può sicuramente sorvolare su carestie, terremoti ed epidemie: previsioni che non possono mai mancare. Invece particolare attenzione andrebbe su uno scienziato russo che potrebbe creare un'arma batteriologica, o un virus (non a caso), che trasformerà tutta l'umanità in zombie.

L'Europa potrebbe essere conquistata dall'Islam e una grande tempesta solare che potrebbe causare l'innalzamento del livello delle acque e quindi innescare cambiamenti climatici e migrazioni di massa.

Tuttavia, gli storici spesso sottolineano che gli scritti di Nostradamus sono spesso incredibilmente vaghi o addirittura inesistenti. Quindi non aspettiamoci per forza un 2021 peggiore o almeno, speriamo che sia così! Diteci cosa ne pensate tra i commenti sotto l'articolo come sempre.