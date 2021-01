Bimba non ancora nato dice addio al 2021 a modo suo!

Chelsea Furnival e il suo partner Adrian Witt, nel Galles non riuscivano a credere all'immagine 4D della loro bambina apparsa durante la scansione lo scorso 2 gennaio.

La mamma di 23 anni ha prenotato una scansione per assicurarsi che la sua piccola stesse bene dopo aver ripetutamente preso a calci la pancia.

Una foto della scansione mostra la piccola con il dito medio alzato, quasi a voler salutare a modo suo il 2020 senza neanche essere nata.

“Stavamo solo chiacchierando e guardando le immagini e poi all'improvviso quel dito medio è saltato fuori. Non riuscivamo a smettere di ridere, stavamo letteralmente piangendo. Più lo guardi e più diventa divertente. Stavamo ancora ridendo per tutto il tragitto fino alla macchina perchè pensavamo “come può una bimba dentro un grembo già sapere come imprecare?”

Dopo aver salutato il 2020 in modo decisamente appropriato, i genitori si aspettano dalla loro futura figlia un caratterino davvero forte!