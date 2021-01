Il mondo finirà il 20 gennaio? I Simpson potrebbero averlo previsto

I Simpson ci hanno abituato nel tempo a previsioni che si sono avverate e a quanto pare, la gente si aspetta che la fine del mondo avverrà il 20 gennaio proprio dopo una possibile previsione della famiglia di Springfield.

In un recente episodio andato in onda a novembre, Homer è tranquillamente seduto in cima a casa sua, bevendo una birra mentre un mondo post-apocalittico infuria sotto di lui. Un panorama che sembra plausibile onestamente.

Nell'episodio è il 20 gennaio, la stessa data dell'inaugurazione del prossimo presidente degli Stati Uniti. Nell'episodio, Marge, a cui i produttori hanno deciso di aggiungere una mascherina prima che la puntata andasse in onda, chiama Homer il giorno delle elezioni per farlo votare. Lisa cerca di far ricordare a Homer tutte le cose brutte che sono successe nei quattro anni precedenti, leggendo cinquanta cose che Donald Trump ha fatto come presidente.

In seguito si scopre che votare era un sogno e il giorno dell'inaugurazione, il 20 gennaio, la città di Spriengfield è in realtà nel caos.

Diversi utenti nei social hanno quindi ipotizzato che l'episodio dei Simpson possa aver previsto un futuro caos e probabilmente anche la fine del mondo.

Ovviamente solo il tempo ci darà ragione, chissà quindi se il 2021 è solo un seguito del 2020 con una trama ancora più distruttiva? Ditecelo tra i commenti sotto l'articolo.