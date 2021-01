Sondaggio rivela: la gente ha sostituito l'erba con l'alcol

Un nuovo sondaggio ha rivelato che quasi la metà dei fumatori di erba ha parzialmente o completamente sostituito l'alcol con la cannabis durante la pandemia.

L'anno appena passato è stato decisamente un anno stressante, quindi non sorprende che sempre più persone hanno ricercato modi per alleviare lo stress e la tensione. Con i bar chiusi, sembra quindi che le persone hanno trovato il bere da soli a casa un'alternativa meno soddisfacente.

I risultati del sondaggio, condotto da Harris Poll per conto del produttore di cannabis Curaleaf, suggeriscono che grazie o almeno in parte alla pandemia, la cannabis sta raggiungendo l'alcol come droga ricreativa preferita dagli americani, con un terzo dei consumatori di cannabis che afferma di preferire fumare erba piuttosto che bere.

Quasi 2.000 adulti di età pari o superiore a 21 anni sono stati interrogati sulle loro abitudini di consumo dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 negli Stati Uniti a marzo. Di coloro che hanno affermato di avere mai usato cannabis, il 42% ha affermato di aver iniziato a fumare o aumentato il proprio uso di cannabis durante la pandemia. Nel frattempo, il 45% dice di aver sostituito o ridotto l'uso di alcol con la cannabis.

