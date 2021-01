La gente chiede la rimozione di Trump da “Mamma ho perso l'aereo 2”

A seguito della sospensione di Donald Trump da Twitter, molte persone ora stanno chiedendo a gran voce che venga rimosso dalle scene di Mamma ho perso l'aereo 2: mi sono smarrito a New York.

Donald Trump infatti fece un'apparizione cameo nel sequel del 1992 dove diceva a Kevin McCallister (Alias Macaulay Culkin) come raggiungere la hall dell'hotel.

Ultimamente diversi account di Donald Trump stanno venendo bannati permanentemente, come ad esempio l'account ufficiale Twitter @realDonaldTrump, cancellato per incitamento all'odio, dopo un'attenta revisione di recenti Tweet postati da esso.

Dopo gli eventi orribili della scorsa settimana, Twitter e altri social hanno preso in considerazione l'evenienza di chiarire ulteriori violazioni delle regole che hanno potenzialmente portato a questa stessa linea di condotta.

Chissà se davvero le diverse richieste per cancellare dalle scene di Mamma ho perso l'aereo 2, verranno prese in considerazione e magari, sostituire in computer grafica l'ex presidente degli Stati Uniti. Vi invitiamo però come sempre a dirci la vostra a riguardo tra i commenti sotto l'articolo.