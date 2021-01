Uomo si ubriaca mangiando una torta a causa di una rara malattia

Nick Carson, 62 anni, soffre di un disturbo noto come sindrome del birrificio automobilistico, il che significa che può diventare ubriaco senza toccare una sola goccia di alcol, inoltre può ubriacarsi mangiando una semplice torta, poiché il suo corpo fermenta i carboidrati e li trasforma in alcol.

Anche se può certamente sembrare divertente, tutto ciò può essere molto spaventoso, in quanto potrebbe provocare in Nick conseguenze serie mentre è alla guida.

L'uomo ha sviluppato queste condizioni dopo essere stato esposto a sostanze chimiche forti sul lavoro quasi 20 anni fa, ma ci sono voluti anni prima che gli fosse finalmente diagnosticata la malattia, grazie anche alla moglie Karen che ha appreso della sindrome in un episodio di un programma tv.

Nick deve sempre portare con sé un etilometro perché non ha idea di quando potrebbe ubriacarsi, dichiarando di essere fondamentalmente diventato un alcolizzato involontariamente.

“Assumere un po' di zuccheri o carboidrati possono rapidamente ubriacarmi, cerco di attenermi a una dieta a base di cheto, ma è difficile poiché ci sono carboidrati in tutti i tipi di alimenti. Posso passare dall'essere sobrio al superare di tre volte il limite consentito per guidare in pochi minuti.”



Inoltre Nick ha raccontato di aver perso spesso sezioni di memoria in cui non ha idea di cosa abbia fatto nei minuti precedenti allo stato di ubriachezza.

Il suo scopo attualmente è quello di diffondere la consapevolezza di questa malattia, sperando che la condivisione della sua storia aiuterà le persone a essere più informate su questa rarissima malattia.