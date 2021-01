A 10 anni si mette in viaggio per aprire la sua palestra

Quanti di voi di voi a 10 anni si alzavano alle 5 del mattino per sollevare pesi prima di andare a scuola? Nessuno crediamo, Aeryn-Ejina Atkinson però, non solo ci riesce ma ora può sollevare il doppio del suo peso corporeo.

La piccola Aeryn, sogna inoltre di vincere l'oro alle Olimpiadi e, dopo anni di sessioni di ginnastica mattutina, vuole aprire la sua palestra.

Nonostante la sua tenera età, ha già redatto un buisness plan e lo ha presentato a numerose palestre, assicurandosi incontri e tirocini di esperienza lavorativa per quando compirà 16 anni.

Il padre, Craig, la supervisiona ogni mattina mentre si allena e durante il lockdown hanno scritto insieme il piano aziendale come progetto, in seguito l'hanno mostrato ad alcuni personal trainer che ne sono rimasti entusiasti.

“Non c'è niente che lei ami di più dell'allenamento” ha dichiarato il padre: “ha iniziato ad allenarsi quando aveva sette anni perché le piaceva anche se inizialmente non ero d'accordo e non glielo permettevo, ma abbiamo trovato un modo sicuro per farglielo fare.”

Aeryn ha poi raccontato:

“Ho amato imparare nuove mosse con CrossFit e spingere il mio corpo al limite mi ha fatto sentire davvero speciale e bene. Ho visto The Rock alzarsi alle 5 del mattino e mi ha davvero ispirato, quindi ho iniziato a farlo prima di andare a scuola. Guardavo i suoi video e provavo a copiare quello che stava facendo”.



Chissà quindi se la giovane Aeryn riuscirà ad aprire la sua palestra entro i 16 anni, indubbiamente ha sicuramente un futuro nel campo del fitness e siamo sicuri che molti la fuori invidino la sua tenacia, ma fatecelo comunque sapere tra i commenti sotto l'articolo.