Passa finalmente il test della patente dopo aver fallito 157 volte

Un uomo di cui non è dato sapere il nome, sta attualmente festeggiando per aver superato il test per la patente.Fin qui sicuramente nulla di strano, se non fosse che era al suo 158esimo tentativo.

Tutto ciò è accaduto in Inghilterra e pare che abbia speso attorno le 3.000 sterline (3.300 euro) in commissioni cercando di fare il test più e più volte.

Mark Tongue, direttore di Select Car Leasing, ha dichiarato:

“Il superamento dell'esame di guida può essere una delle sfide più complicate della vita e alcuni di noi possono richiedere molti più tentativi di altri. Se fallisci però il test una o 157 volte, non c'è da vergognarsi nel rialzarti e fare un altro tentativo.”

Lasciamo a voi però la parola, quante volte avete dovuto rifare l'esame di guida prima di poterlo passare? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo, vogliamo assolutamente sapere la vostra a riguardo.