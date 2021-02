7.500 euro ai dipendenti della Ferrari

Non c’è nulla di più motivante di un bel premio cash, come quello che la Ferrari ha annunciato di erogare a tutti i suoi dipendenti italiani quale riconoscimento per l’impegno profuso durante un anno così difficile.

I lavoratori riceveranno quindi un premio di competitività per un valore base complessivo di 7500 euro lordi, che si va ad aggiungere all’ottimo sistema di welfare aziendale attuato dalla Ferrari.

Oltre ad aver reso l’ambiente di lavoro più sicuro, la storica azienda ha promosso il benessere psicofisico dei lavoratori, è stata tra le prime a offrire ai propri dipendenti e ai loro familiari i test sierologici su base volontaria e ad aver introdotto i tamponi rapidi; nel corso del 2020 sono state inoltre erogate 63mila ore di formazione per lo più da remoto, durante l’estate è stato organizzato un centro estivo per oltre 330 figli dei dipendenti e sono state assegnate 57 borse di studio per gli studenti più meritevoli.

Insomma, la classe non è proprio acqua.