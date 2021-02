Lascia il cellulare al figlio e le arriva un conto da 2.700 euro

Cosa succede a lasciare un cellulare nelle mani di un bambino di 7 anni?

Lo ha imparato a care spese una mamma tedesca che ha concesso l’utilizzo del proprio smartphone al figlio.

Al bambino era stata messa a disposizione anche una piccola somma in denaro per poter scaricare le app, ma evidentemente la signora in questione ha dimenticato di scollegare il proprio device dalla carta di credito.

Quando ha visto sparire dal proprio conto corrente la bella somma di 2.753,91 euro, la donna ha subito collegato l’ammanco alla concessione data al proprio figlio; incredibilmente, dopo aver esposto le sue ragioni all’ente statale per la tutela dei consumatori, la maggior parte del debito è stato ritirato.

In Germania esiste una legge che consente ai bambini di fare acquisti senza il permesso dei genitori, ma solo nei limiti stabiliti da questi ultimi: la ragione pare sia per responsabilizzare fin in tenera età coloro che risultano essere i più vulnerabili sul web.

Giusto o sbagliato?