Cercasi annusatori di puzze (non è uno scherzo)

E no che non è uno scherzo, lo sanno bene gli abitanti del quartiere Balina del comune di Olgiate Olona, in provincia di Varese, tormentati da terribili miasmi da diverso (troppo) tempo.

Il Comune, deciso a risolvere la questione delle molestie olfattive una volta per tutte, ha pensato di assoldare degli annusatori al fine di scovare la fonte dei cattivi odori (che al momento è ancora sconosciuta).

Tutti i cittadini maggiorenni residenti alla Balina o nelle vicinanze possono candidarsi per far parte del team che, utilizzando come supporto una apposita app e le informazioni di una centralina meteo che indicherà di volta in volta la direzione del vento, segnalerà la presenza della puzza in totale privacy.

Gli aspiranti annusatori di puzze verranno opportunamente formati e saranno dotati di uno speciale protocollo dove trovare tutte le procedure da seguire correttamente.

Il caso non è nuovo, già in passato erano stati impiegati segugi umani volontari per i cattivi odori che provenivano dalla Valle Olona e, in un altro caso, in alcune aree del Comune di Rovigo.

L’impegno durerà 5 mesi in totale, a meno che non si scovi immediatamente la fonte della nauseabonda puzza.