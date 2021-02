Rapper tagliato a fette e mangiato: ma è ovviamente una torta!

Provate a immaginare la reazione di tutti coloro (medici e personale infermieristico inclusi) che, in una stanza di ospedale, mentre parlavano amabilmente con il rapper Slowthai ricoverato per un non ben specificato problema di salute, assistono al taglio di un suo braccio da parte di amici venuti a trovarlo.

Inutile dire che mentre il busto apparteneva al burlone, il suo corpo non era altro che una straordinaria torta molto realistica realizzata dal talentoso Ben Cullen, noto anche come The Bake King.

L’immagine ha fatto il giro di tutti i social ed è diventata virale in pochissimo tempo: del resto lo scherzo, molto geniale, è stato realizzato a regola d’arte, tanto che gli stessi medici inizialmente non si erano accorti di nulla.

immagini: Bake King