Jet privato per il gatto di Ronaldo

Solo chi ha un animale domestico può capire lo sgomento che prende quando gli succede qualcosa e tutti gli sforzi che si fanno affinché possa star meglio.

Ma se sei Ronaldo e ti investono il gatto, questi sforzi sono proporzionati a un tenore di vita che in pochi possiamo immaginare.

Il prezioso esemplare di Canadian Sphynx, più noto come il gatto nudo, di nome Pepe e del valore di circa 3mila euro, è stato investito da un’auto nei mesi scorsi dopo essere scappato dalla villa di Cristiano Ronaldo e della fidanzata Georgina Rodriguez: un brutto incidente nel quale il micio ha davvero rischiato di perdere la vita.

Ronaldo ha pensato di trasferirlo immediatamente in una clinica veterinaria di Madrid, facendolo viaggiare sul proprio jet privato, un Gulfstream G200.

Pepe, chiamato così in onore dell’amico e compagno di squadra di CR7 al Real Madrid, è stato in terapia intensiva per un mese e mezzo ma, una volta dimesso, è stato affidato alla sorella di Georgina per poter recuperare al meglio le forze, visto che i bimbi di casa non rendendosi conto che stava ancora male, volevano giocare continuamente con lui.

L’assenza di Pepe dai profili Instagram del campione aveva insospettito i numerosi fan, che finalmente, con le ultime dichiarazioni della coppia, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.