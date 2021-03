Selfie sui binari con il treno in arrivo

Succede a Roma, protagonisti come al solito un gruppo di ragazzini annoiati e la solita piattaforma social di TikTok che fa da palcoscenico.

L’ultima folle moda è quella di sfidare la sorte facendosi un selfie sui binari con il treno alle spalle in arrivo, ovvero una situazione che, insieme al lancio delle pietre contro i vagoni, fa parte dei cosiddetti daredevil selfie.

Ma venerdì pomeriggio gli agenti della Polfer hanno interrotto questo assurdo divertimento fermando le azioni di un gruppo di minorenni lungo la tratta della ferrovia che va dalla stazione Casilina a quella di Capannelle a Roma.

A dare l’allarme è stato il macchinista, che ha chiamato immediatamente la polizia non appena si è accorto della presenza dei ragazzini lungo la massicciata.

Non sarebbe la prima volta in realtà: già nei giorni scorsi altri macchinisti avevano segnalato analoghi comportamenti nei pressi dei binari.

Ben vestiti, cellulari costosi e accessori all’ultima moda, i ragazzini si sono dati alla fuga, non inseguiti dagli agenti per timore che potessero cadere nel fuggi fuggi generale.

Gli esperti sono tutti d’accordo nel riferire questi episodi alla noia e al troppo tempo a disposizione dopo la soppressione del doposcuola e delle attività sportive a causa della pandemia.

Troppo poco in ogni caso per giustificare un passatempo stupido e pericoloso come questo.