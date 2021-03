La nave che fluttua nel cielo

Una gigantesca nave da crociera sembra fluttuare letteralmente nel cielo blu, sopra alle acque al largo della costa della Cornovaglia, sfidando la gravità.

A fotografare questa incredibile immagine è stato Dave Medlock, mentre passeggiava con il suo cane nello scorso fine settimana.

Ovviamente la nave era regolarmente in acqua e l’immagine è il risultato di un fenomeno noto come miraggio superiore, provocato dai raggi di luce che si “piegano” per spostare un soggetto e farlo apparire al di sopra di dove realmente si trova.

Il fenomeno si verifica in particolare quando i raggi del sole incontrano uno strato d'aria più caldo rispetto a quelli più freddi al di sopra, provocando quindi una apparente traslazione di eventuali oggetti (è una situazione che può essere osservata spesso nel deserto); è probabile che gli abitanti di Lyme Bay siano abituati a scene di questo tipo, ma grazie alla foto del signor Medlock, ora lo spettacolo è alla portata di un pubblico decisamente più vasto.