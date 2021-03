Si radunano per mostrare il sedere ai treni

California, Laguna Niguel, dal 1979 ogni secondo sabato di luglio si tiene un raduno alla Amici Miei, con migliaia di persone che si incontrano lungo i binari del treno e che, al passaggio dei vagoni, abbassano pantaloni e mutande per mostrare le terga.

Il Mooning Amtrak (che significa abbassarsi i pantaloni verso Amtrak, il nome della compagnia ferroviaria americana) nasce da una scommessa tra un bevitore cliente abituale del Mugs Away Saloon, bar che dal 79 si trova di fronte alla stazione ferroviaria, e tutti gli avventori che avrebbero accettato di mostrare il sedere al treno, in cambio di un bicchiere.

Uno di essi accettò, seguito ben presto da altri, e così nacque il Mooning Amtrak, che anno dopo anno diventò così popolare da attirare sempre più persone.

Inutile dire che il livello di ubriachezza che si raggiunge in quel giorno è elevatissimo e forse proprio per questo è stata stilata una apposita guida da leggere con attenzione prima di finire in preda ai fumi dell’alcol.

Images: The OCR

All’evento partecipano persone di ogni età (ovviamente maggiorenni), sia uomini che donne, e le uniche condizioni per partecipare, oltre alla maggiore età, sono la puntualità (per essere presenti al passaggio del primo treno delle 7.30 del mattino) e cibo e bevande, visto che il Mugs Away Saloon, che ancora esiste, viene preso d’assedio.

Vietati i bambini, le armi e i fuochi d’artificio.

Qualche macchinista simpaticamente rallenta apposta per dare modo ai passeggeri di godersi… lo spettacolo.