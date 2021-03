Come diventano cheeseburger e patatine dopo 17 anni

Una donna americana è diventata famosa su TikTok dopo aver postato il video nel quale mostra lo stato di un cheeseburger e di un sacchetto di patatine fritte acquistate dalla madre da McDonalds nel lontano 2004.

La madre di Savannah ha conservato sia hamburger che patatine per tutto questo tempo, per vedere cosa sarebbe successo nel corso degli anni, e la rivelazione ai famigliari (e a tutti i follower della figlia), ha lasciato tutti piuttosto perplessi.

Eccetto per il cattivo odore generale, la donna ha mostrato come le patatine abbiano mantenuto lo stesso identico aspetto, diventando solo leggermente più dure, ma senza mostrare alcun segno di muffa.

Aperto invece il cheeseburger, tutti hanno potuto constatare che la carne è rimasta identica a 17 anni fa, solo il pane è più indurito e la fetta di formaggio invece assomiglia a burro di arachidi.

Ma se qualcuno ha ammesso che non avrebbe più mangiato da McDonalds dopo aver visto le condizioni innaturali del cibo, la maggior parte degli utenti di TikTok ha dichiarato che non vi è nulla di strano: lo stesso McDonald spiega sul suo sito il perché il cibo prodotto non si decompone.

In buona sostanza il cibo per decomporsi ha bisogno di determinate condizioni, una tra tutte l’umidità, senza la quale è impossibile la proliferazione di muffe e batteri e quindi la possibilità della decomposizione.

Il cibo di McDonalds non solo diventa secco, e quindi non sviluppa sostanze nocive come le muffe, ma viene regolarmente monitorato da organi competenti in materia di sicurezza alimentare; nello specifico gli hamburger contengono solo sale e pepe e sono privi di conservanti.