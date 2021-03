Il lavoro dei sogni!

Condizioni decisamente allettanti: alloggio pagato in un posto da sogno, 10mila dollari di stipendio al mese (all'incirca 8mila euro) e una fornitura gratuita di casse di vino, ovvero una bottiglia al giorno.

Il contratto viene offerto dall’azienda vinicola statunitense Murphy-Goode Vinery, con sede a Healdsburg in California, che però non specifica esattamente in cosa consiste la mansione che dovrà essere svolta, anche se si presume che sarà sicuramente nell’ambito del settore vinicolo.

Unici requisiti sono aver compiuto i 21 anni, avere una residenza legale negli Stati Uniti o, in alternativa, un permesso per lavorarci, e una grande passione per i vini.

Per candidarsi è necessario realizzare un video in cui ci si presenta e si elencano tutti i motivi per cui si ritiene di essere il candidato ideale per la Murphy-Goode Vinery.

Il limite per la presentazione della propria candidatura è il 30 giugno 2021, con inizio del lavoro a settembre.

Chi di voi si butta?