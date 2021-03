In futuro gli esseri umani saranno velenosi?

Gli essere umani hanno buone probabilità di diventare velenosi in futuro e a sostenerlo è uno studio scientifico dell’Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University OIST e della Australian National University.

Ricercatori e scienziati avrebbero trovato un legame tra le ghiandole salivari dei mammiferi e quelle velenose dei serpenti, e sosterrebbero che, sebbene non sia mai accaduto, esiste la possibilità, in determinate condizioni ambientali, che anche gli esseri umani possano diventare velenosi, o meglio secernere veleno.

I geni trovati in una specie di serpente di Taiwan, proteggono le cellule dallo stress provocato da una iperproduzione di proteine.

Geni simili sono stati trovati anche in scimpanzé, cani ed esseri umani, da qui la possibilità di un collegamento funzionale, dimostrato anche da esperimenti effettuati sui ratti che, in determinate condizioni, producono sostanze tossiche nella saliva.

E se è vero che l’essere umano sta lentamente cambiando (ad esempio sono sempre di più i bambini che non sviluppano i denti del giudizio e che nascono con mascelle più piccole), è altrettanto ipotizzabile un futuro da creature velenose.