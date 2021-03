Guadagna 4000$ al mese con le scoregge

Emma Martin ha 48 anni, due figli, vive a Rock Hill nella Carolina del Sud e ha lasciato un impiego da agente di viaggio per diventare la regina indiscussa delle scoregge nel mondo dei feticisti: ci sono persone che le versano 4,99$ al mese per abbonarsi al suo canale per visualizzare i suoi esclusivi contenuti.

La sua dieta, afferma, è specifica per rendere al meglio le sue esibizioni e quindi è a base di molta insalata, asparagi, avocado e cibo messicano, anche se il suo piatto forte è (manco a dirlo) insalata di cavolfiore e fagioli.

Emma, che guadagna la bellezza di 4000$ al mese solo per scoreggiare, utilizza il sito web OnlyFans con il nickname @FartinTart, ma vende anche video personalizzati ai suoi follower più fedeli al costo di 7$ al minuto.

La maggior parte dei suoi fan si divide in due categorie, la metà è composta da professionisti insospettabili, sposati e con posizioni da manager di alto livello, l’altra metà è composta da ragazzi sui 20anni circa, alla scoperta di emozioni “particolari”.

Gli amanti delle donne che scoreggiano rappresentano una categoria molto nutrita di feticisti, come dimostrato dagli oltre 300 abbonati al canale OnlyFans di Emma, anche se la donna ammette candidamente che sono tanti gli uomini che la cercano al di fuori dei normali circuiti per richieste di video più impegnativi (scoregge di lunga durata), che lei esegue nel silenzio della sua casa, quando il marito è al lavoro e i figli a scuola.