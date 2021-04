La donna dalla bocca larga

No, non è una barzelletta!

Lei si chiama Samantha Ramsdell, ha 30 anni e sta spopolando su TikTok dove ha raggiunto i 750.000 follower grazie a una bocca da record, anzi da Guinness.

Attualmente il primato è di una bocca che misura 9,5 cm, ma Samantha ha affermato che la sua bocca misura ben 10,16 cm dagli incisivi superiori a quelli inferiori.

La donna ha aperto per caso un profilo su TikTok per mostrare la sua estensione particolare, e nel giro di 6 mesi aveva già collezionato numeri incredibili di follower.

La sua popolarità è cresciuta quando ha iniziato a pubblicare anche video in cui faceva scenette divertenti o parodie di cantanti, coinvolgendo ovviamente la sua mostruosamente grande bocca.

Samantha ha ammesso che fino alla popolarità su TikTok ha passato momenti di grande sconforto, visto che, aspirando a diventare attrice, a ogni audizione veniva presa in giro.

In realtà ora sta guadagnando tantissimo con il suo profilo e le sue doti canore pare siano notevoli grazie all’ampiezza della sua bocca, un po’ come accade per Steven Tyler e Mick Jagger, e prima ancora con Freddy Mercury.

Il suo obiettivo ora è di entrare di diritto nel Guinness, per cui sta presentando domanda.



Images: Jam Press