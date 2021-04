Misterioso vortice di vermi nel New Jersey

Nemmeno la Bibbia con le piaghe d’Egitto era arrivata a tanto: il wormnado, ovvero tornado di vermi, è stato segnalato da una donna residente a Hoboken, nel New Jersey, mentre era a passeggio vicino al fiume Hudson.

La signora ha notato una strana macchia sul marciapiede e quando si è avvicinata ha visto centinaia di vermi che avevano formato una specie di spirale brulicante; fotografato il fenomeno, la donna ha avvisato subito il consiglio comunale e ben presto le immagini sono arrivate a Live Science, che ha iniziato a diffonderle anche tra gli scienziati.

Il professore del Dipartimento di Suolo, Acqua e Clima dell’Università del Minnesota dott. Kyungsoo Yoo è intervenuto nel dibattito, affermando che un’assembramento di questo tipo è decisamente insolito e che sicuramente esiste una causa, benché al momento sia difficile individuarla, visto che in passato non sono mai stati registrati casi analoghi.

La zona era stata interessata da abbondanti piogge ed è normale che i vermi escano allo scoperto, poiché, respirando attraverso la loro pelle, quando il terreno è saturo di acqua devono risalire in superficie per non annegare.

I vermi sono generalmente creature solitarie e solo quando sono fuori dalla terra si riuniscono in piccoli gruppi, comunicando tra loro tramite segnali tattili per decidere una direzione e spostarsi; il perché in questo caso abbiano "comunicato" una direzione a spirale, è tutt'ora oggetto di studio.