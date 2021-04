Libere di non depilarsi

Il corpo è mio e me lo gestisco io: suonerebbe più o meno così uno degli innumerevoli slogan del movimento che mira alla riappropriazione della libertà estetica del proprio corpo, per sfuggire ai dettami commerciali che vogliono tutte le donne magre, toniche e soprattutto depilate.

Katy Perry, cantante, attrice e showgirl che è appena diventata mamma, ha rivelato durante una puntata di American Idol di non avere più tanto tempo per sé stessa e di avere quindi cessato di preoccuparsi della crescita dei peli sulle gambe.

Membro della giuria del talent show, la Perry non ha esitato a mostrare le sue gambe al naturale sia agli altri giudici che al pubblico, unendosi a una già folta (è il caso di dirlo!) schiera di star che hanno deciso di non depilarsi più.

Madonna in tempi non sospetti aveva già mostrato le ascelle pelose, seguita a ruota da Lourdes Maria Leon, la figlia ventenne, da Miley Cyrus, Lady Gaga, Julia Roberts e dalla nota istruttrice di fitness Morgan Mikenas (in foto di apertura), che mostra un’abbondante peluria sulle gambe.

Ascelle, inguini e gambe nature e perfino baffetti e sopracciglia lasciati liberi di esprimersi, ma non per un motivo di salute, bensì come protesta: una scelta un po’ troppo estrema o, alla fine, un bel chissenefrega?