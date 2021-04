Si taglia le unghie dopo 30 anni

Ayanna Williams, detentrice del record del 2017 per le unghie più lunghe al mondo, ha deciso nei giorni scorsi di tagliare i propri artigli che ormai avevano raggiunto la ragguardevole lunghezza totale di 733,55 cm, ovvero di 338,5 cm per la mano destra e 395,05 cm per la mano sinistra.

La Williams avrebbe poi donato le sue proverbiali unghie al museo Ripley’s Believe It or Not di Orlando, in Florida, dove verranno esposte.

In un comunicato stampa la donna ha ammesso di essere molto felice della decisione presa e di avere finalmente la possibilità di condurre una vita più normale: le dimensioni delle sue unghie infatti (che non sono state tagliate per 30 anni) non le consentivano di occuparsi della casa o di sé stessa.

Non solo non riusciva a lavare i piatti o rifare il letto, ma nemmeno vestirsi, lavarsi i capelli, truccarsi e andare a fare la spesa o shopping.

Per dipingere le sue unghie la Williams impiegava normalmente due flaconi di smalto e un totale di 20 ore tra smaltatura e asciugatura: insomma, un vero incubo.

«Sono davvero felice - ha ammesso nel corso di un’intervista - anche se so già che mi mancheranno».

Impegnativa anche l'operazione di taglio, eseguita con un Dremel, normalmente utilizzato per altri scopi.