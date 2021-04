Rapito coniglio gigante

Si chiama Darius, misura ben 129 cm di lunghezza e nel 2019 è stato dichiarato dal Guinness World Record il coniglio più grande del mondo.

E forse proprio questa peculiarità può aver fatto leva sui suoi rapitori che, nella notte di sabato, hanno fatto irruzione nel suo recinto a Stoulton, nel Worcestershire, per portarlo lontano dalla sua proprietaria, Annette Edwards.

La donna, comprensibilmente disperata, ha lasciato diverse dichiarazioni, sia sui media che sui social, precisando che Darius è troppo vecchio per riprodursi (benché abbia due figli che misurano già 120 cm di lunghezza ognuno) e invitando i suoi rapitori a riportarlo a casa.

Ovviamente esiste già una ricompensa di 1000 sterline per chi riuscirà a far riavere il super coniglio alla signora Annette che, al di là del fatto che Darius è un record vivente, si è mostrata molto amareggiata per aver perso il suo gigante buono.

La polizia ha aperto un canale apposito per tutte le segnalazioni del caso.