The Rock for President?

Dwayne Johnson aka the Rock potrebbe essere il futuro presidente degli Stati Uniti d’America.

A dirlo è Newsweek, che attraverso un sondaggio ha rivelato che ben il 46% degli americani lo voterebbe alle prossime elezioni presidenziali che si terranno nel 2024.

Il super muscoloso protagonista di film come Fast&Furious e Jumanji si è detto lusingato e quindi non estraneo a una possibile carriera politica, benché scherzosamente su Instagram abbia dichiarato che i padri fondatori di certo non hanno mai concepito che un uomo alto uno e novanta, audace, tatuato, mezzo nero e mezzo samoano, bevitore di tequila, che guida pick up e porta curiosi marsupi, possa unirsi al loro club. Ma se mai succederà, sarà un onore servire il popolo.

The Rock, che nel 2020 si è guadagnato per la seconda volta di seguito la fama di attore più pagato tra gli uomini di Hollywood, con 87,5 milioni di dollari, fu messo alla porta dalla Football League canadese nel 1995, un evento che rappresentò per lui l’opportunità di crollare definitivamente o di reinventarsi.

Fu allora infatti che decise di provare la carriera del wrestler e dell’attore, e tutti sappiamo come andò a finire.