Si iniettano nel pene una crema per ematomi

Decisamente ubriachi e desiderosi di aumentare le dimensioni del loro pene, due uomini francesi sulla trentina hanno avuto la brillante idea di iniettarsi una apposita crema che cura ematomi ed emorroidi, direttamente nel muscolo fallico.

Seguendo un tutorial su Youtube, i due sprovveduti hanno pensato che quella semplice operazione, così bene descritta, avrebbe regalato loro qualche centimetro, ma in realtà quello che hanno ricevuto è stato un ticket per l’ospedale.

Con il membro dolorante e gonfio oltre misura, i due si sono infatti recati al pronto soccorso dove diversi medici li hanno visitati increduli.

In particolare il dottor Rich Viney, consulente urologo presso il Queen Elizabeth Hospital di Birmingham, avrebbe dichiarato che non è escluso che i due uomini possano riportare danni irreversibili a causa di un gesto totalmente sconsiderato.

Benché esistano infatti soluzioni apposite da iniettare sul pene per ottenere un momentaneo effetto di aumento di dimensioni, non è certo una crema per ematomi che cura anche le emorroidi l’ingrediente perfetto per tale scopo.

La crema in questione potrebbe avere bloccato i vasi linfatici del pene, e se così fosse è proprio il caso di dire: e mo’ so’ cazzi!