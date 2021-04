De Niro costretto a lavorare per mantenere la ex

Davvero un periodaccio quello che sta attraversando l'attore Robert De Niro che, tra attività extra cinematografiche in crisi a causa della pandemia (come la catena di ristoranti Nobu e il Greenwich Hotel) e le spese ormai insostenibili della ex moglie, si trova costretto a lavorare 12 ore al giorno sul set, nonostante i suoi 77 anni e una fama che non avrebbe sicuramente più bisogno di consolidare.

Ma è in particolare lo stile di vita della ex moglie a preoccupare perfino l’avvocato divorzista di De Niro, che ha dichiarato che la donna ama eccedere in borse firmate e anelli di diamante.

L’attore, ora costretto ad accettare qualsiasi ruolo pur di lavorare, aveva già decurtato i fondi alla ex consorte, passando da 375mila dollari al mese a “soli” 100mila, ma se consideriamo che Grace Hightower (questo il nome della ex) nel 2019 avrebbe acquistato un diamante del valore di 1,2 milioni di dollari quando già De Niro era alle prese con i problemi economici, è palese che la generosa mensilità si riveli del tutto insufficiente.