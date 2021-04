Fantasma alla fermata dell'autobus...

L’immagine di per sé non ha nulla di strano, ritrae un gruppo di persone alla fermata dell’autobus in una via della capitale croata Zagabria, ma osservando meglio è impossibile non notare un dettaglio un po’ inquietante: la signora in primo piano sembra avere le gambe trasparenti e anche la faccia appare un po’ sfuocata.

Ivan Rubil, guida turistica della città nonché autore della foto, ha ammesso che inizialmente ha iniziato a scattare per la presenza delle suore, incuriosito da un atteggiamento che, a suo dire, ricordava quello dei conducenti dell’autobus.

Mentre scattava, Ivan si è accorto delle strane gambe della signora in primo piano e, pensando a uno strano effetto ottico della sua fotocamera, ha provato a scattare di nuovo, usando però il cellulare e senza ottenere lo stesso risultato.

Postata la foto su Facebook, Ivan Rubil ha scatenato i commenti, divisi tra coloro che asseriscono che si tratta effettivamente di un effetto ottico, e coloro che invece sostengono che nell’immagine ci sia un fantasma.

Zagabria è nota per i suoi luoghi infestati e la superstizione è ancora molto diffusa, tanto che lo stesso Rubil, pur affermando che sicuramente si è trattato di uno scherzo della sua fotocamera, nutre ancora qualche perplessità al riguardo.