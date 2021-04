Dipendente svela gli ingredienti dei panini della catena Subway

Un dipendente della nota catena di fast food Subway, ha svelato su TikTok alcuni inquietanti segreti circa gli ingredienti dei panini venduti, suscitando il disgusto di molti utenti.

Travis, sul suo profilo @Travis2official, ha fornito infatti una dettagliata panoramica su come si presenta, prima di essere lavorata, la carne, il tonno e il pollo teriyaki.

In particolare per quanto riguarda la carne, egli mostra come prima di diventare hamburger, sia in realtà un blocco solido marrone decisamente poco invitante; una volta sbriciolato e impastato in una ciotola di metallo, è quello che si mangia nel più classico dei panini.

Il tonno viene presentato come simile al cemento, dentro un grande sacchetto di plastica; una volta messo a pezzi in una ciotola, viene lavorato con l’acqua e viene arricchito da una grande quantità di maionese. Il tutto viene mescolato ovviamente con le mani.

Infine il pollo teryaki: stesso procedimento, viene lavorato insieme all’acqua affinché assuma la giusta consistenza e poi con la salsa teriyaki.

Qualcuno promette di non metter più piede da Subway, mentre in tanti sostengono che nelle immagini mostrate non vi sia nulla di strano: è normale conservare gli alimenti disidratati e poi farli rinvenire con acqua e salse.

Insomma, de gustibus…