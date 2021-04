Principe Harry è il CHIMPO di una start up ma...

Un po’ di imbarazzo c’è, soprattutto perché si tratta del principe Harry, ma in effetti l’acronimo che individua la sua nuova carica lavorativa presso una start up sanitaria in California (la Better Up Inc) è CHIMPO, ovvero Chief Impact Officer, che in lingua giapponese significa esattamene “pene”.

A svelarlo è il sito giapponese SoraNews24 che ha sottolineato come la gente stia ridendo del nuovo incarico del principe, giocando sui vari social su battutine e frasi dal doppio significato.

“Non importa quanti anni tu abbia, il CHIMPO (pene) fa sempre ridere”

Oppure

“Immaginate se il principe venisse in Giappone presentandosi ufficialmente: salve sono il CHIMPO (pene) della tal azienda”.

In realtà a trovarsi in questa situazione così ridicola per il Giappone sono tutti coloro che ricoprono analoga funzione, ma, come detto sopra, il fatto che a portare questo titolo sia una persona così nota come il principe Harry, cambia le cose.