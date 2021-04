C'è una bomba!Ma è un sex toy...

Succede tutto in un bosco vicino a Passau, in prossimità del confine della Germania con l’Austria e la Repubblica Ceca.

Un ragazzo nota una borsa tra i cespugli mentre fa jogging, si avvicina circospetto e la apre, cedendo alla curiosità, ma quel che trova al suo interno lo fa allontanare velocemente e chiamare la polizia, che nel giro di pochi minuti arriva sul posto insieme agli artificieri.

Nella borsa il ragazzo trova diversi oggetti ma è la bomba a mano ad attirare principalmente la sua attenzione: come dargli torto?

Gli artificieri invece notano fin da subito una confezione di preservativi e un lubrificante, elementi che introducono quello che in realtà non è una bomba, bensì un sex toy.

In conferenza stampa la polizia ha ammesso che effettivamente l’oggetto poteva apparire in un primo momento una granata a occhi meno esperti, ma che fortunatamente è un oggetto assolutamente inerte e non pericoloso.

Evidentemente il proprietario o ha nascosto il suo kit di giochi nel bosco per non farlo scoprire alla moglie oppure ha semplicemente cercato di disfarsene senza utilizzare la pattumiera; quel che è certo è che nessuno ha rivendicato la borsa e tantomeno il suo contenuto.