Arriva l'acquario portatile per una cena... freschissima

L’idea viene dalla MA Corporation, un’azienda giapponese che ha progettato e realizzato un acquario portatile che permette alle persone di portarsi la cena a casa ancora viva (o di portare il proprio pesce a spasso, ma questa è un’ipotesi più improbabile).

La borsa Katsugyo è infatti un dispositivo portatile, con pannelli di vetro sui lati per mostrare il pesce, e benché sia ancora in una fase di sviluppo, la società MA Corporation ha voluto anticipare alcune immagini per verificare l’impatto sui social.

Lo slogan recita più o meno così: porta a casa il pesce che hai pescato o che hai comprato ancora vivo al mercato. Stiamo lavorando per diffondere più pesce vivo.

L’acquario portatile è molto semplice da utilizzare, fornisce ossigeno e ha un dispositivo che mantiene la temperatura dell’acqua.

Le reazioni? A dispetto delle previsioni, sarebbero stati in tanti a definire l’idea barbara e disgustosa, a criticare gli ideatori e a precisare che mai comprerebbero una cosa simile.

Insomma, nel Paese dove il consumo del pesce è così elevato, la maggior parte degli utenti Instagram ha definito l’acquario portatile un vero e proprio abuso sugli animali.



Immagini MA Corporation/Instagram