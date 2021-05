Caffè salato a Positano

Non è la prima volta che la perla della Costiera Amalfitana fa parlare di sé per i prezzi sconsiderati che riserva per lo più ai turisti.

A fare il giro del web questa volta è uno scontrino che è stato presentato a una donna della provincia di Napoli che si era concessa una sosta a Positano con la famiglia: due caffè, due coca cola e due bottigliette d’acqua le sono costate ben 46 euro.

Passi la bottiglietta d’acqua a 3 euro (che comunque è una cifra folle), un caffè a 10 e una coca cola sempre a 10, come ha scritto Stefania, la diretta interessata, “non si possono proprio sentire”.

Lo scontrino ha suscitato diverse reazioni, tra chi ha sottolineato l’esosità dei prezzi e chi invece ha commentato che se ci si vuole fermare a Positano, quello è il prezzo da pagare.

In molti forse non ricordano che nell’estate del 2013, a due turisti italiani capitò lo stesso trattamento: 12 euro per una semplice insalata, 8 per una granita e ben 9 euro per una bottiglietta d’acqua.

Eppure, indignazione a parte e consapevolezza che questo possa accadere, nessuno ha smesso di sedersi ai tavolini della perla della Costiera Amalfitana sorseggiando un… salatissimo caffè.