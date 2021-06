Coppia sfonda la ringhiera del balcone

Lui e lei litigano, esagerano e riescono, spingendosi, a sfondare la ringhiera del balcone del loro appartamento, rovinando sul marciapiede sottostante (per fortuna senza conseguenze fatali).

Olga Volkova e Yevgeny Karlagin sono due 35enni di San Pietroburgo che stanno facendo il giro del web con il video e le immagini della rocambolesca lite che li ha visti cadere per circa 8 metri dal loro balcone, nel corso di una discussione molto animata.

Olga, ancora in biancheria intima e vestaglia, e Yevgeny, completamente vestito, stavano litigando alle 10 di un sabato mattina, attirando l’attenzione dei passanti in strada; uno di questi, in un eccesso di curiosità, ha iniziato a riprenderli con l’immancabile telefonino, riuscendo a cogliere il momento esatto in cui la ringhiera del balcone ha ceduto sotto al loro peso e si sono trovati sul marciapiedi, doloranti.

Portati in ospedale, entrambi hanno riportato fratture multiple a gambe e braccia, ma poteva decisamente andare peggio.

La procura di San Pietroburgo sta comunque indagando sulle condizioni del balcone, per verificarne le effettive condizioni, visto che l’edificio, che si trova nel centro storico, risale al 1833.