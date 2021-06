Uomo-gufo ruota la testa di 180 gradi

Riuscite a chinarvi e a toccarvi gli alluci con le mani e vi sentite già dei fenomeni?

Se sì, sappiate che c’è un uomo che su TikTok sta spopolando con i suoi video in cui mostra come riesca a ruotare la testa di 180 gradi sul collo, per poi ritornare nella posizione originale.

Avete presente il film L’esorcista, dove Linda Blair gira la testa mentre è posseduta? Ecco, qui accade la stessa cosa, con la differenza che questo signore (@sheaabutt00) non è posseduto e la testa la ruota per davvero.

Accompagnato da un avviso in cui si specifica di non tentare per nessun motivo di fare questa manovra con collo e testa, il video ha accumulato in pochissimo tempo 3,3 milioni di visualizzazione e oltre 53mila mi piace.

La dottoressa Simran Deo, un medico specializzato che fornisce consulenze online, ha spiegato che al mondo esistono pochissime persone dotate di articolazioni iper mobili o addirittura affette da disturbi del tessuto connettivo, capaci di eseguire questo esercizio in sicurezza.

La struttura vertebrale cervicale dovrebbe essere infatti in grado di muoversi fino a 90 gradi su ciascun lato, diversamente ci si potrebbe causare danni significativi al midollo spinale, ai grandi vasi sanguigni che si trovano nel collo, arrivando a paralisi o ictus.

Al di là delle sensazioni che questa particolare abilità ha provocato (qualcuno ha ammesso di aver vomitato), la domanda più popolare sul web è relativa a come abbia fatto questo signore ad accorgersi di poter ruotare la testa di 180 gradi: insomma, cosa stava facendo quando ha capito che poteva spingersi più in là???