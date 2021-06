Abbandona la moglie in autostrada

Sembra la trama di un film, ma è tutto tristemente vero.

La coppia parte da Brugnato, in provincia di La Spezia, per andare a Salerno, portando il figlio di 6 anni, ma durante il viaggio qualcosa va storto e moglie e marito iniziano a litigare.

Una lite evidentemente pesante, che spinge l’uomo a fermare la macchina nei pressi dell’area di sosta dell’autostrada E80, vicino a un autogrill, per far scendere la moglie prima di ripartire insieme al figlio.

Inizialmente la donna probabilmente non crede che il marito possa abbandonarla così, in autostrada, ma quando lo vede ripartire a tutta velocità senza nemmeno una esitazione, decide di raggiungere il vicino autogrill dove chiedere aiuto.

Dopo aver chiamato le forze dell’ordine denunciando il fatto e informando gli agenti che il marito era in stato di ebbrezza, la donna prende un taxi per andare alla stazione di La Spezia, mentre la polizia, preoccupata per la situazione, inizia a dare la caccia all'uomo, fermato poi al casello di Aulla, in provincia di Massa Carrara.