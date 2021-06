Te la sei fatta addosso?

Dopo le ciabatte con i calzini bianchi e le crocs con il tacco 10, arrivano i jeans che fanno assomigliare tutti degli incontinenti.

L’azienda statunitense Wet Pants Denim ha lanciato una gamma di jeans unisex, disponibili in tre diversi stili e colori, tutti al prezzo di 75 dollari, ma soprattutto tutti con una evidente macchia gialla nella zona del cavallo.

L’evidente richiamo all’incontinenza, secondo i designer dell’azienda, ha per obiettivo quello di offrire uno stile che permetta a tutti di non sentirsi a disagio.

Poiché il prezzo non è proprio popolare, l’azienda ha invitato coloro che desiderano sfoggiare questo nuovo indumento, a portare presso i punti vendita i propri jeans affinché personale “competente” li trasformi nei pantaloni finto bagnati, a un costo molto più accessibile.

A dispetto dell’assurdità del prodotto, c’è da scommettere che saranno in molti ad acquistarlo, anche se la Wet Pants Denim ha già affermato di voler mantenere la vendita all’interno degli Stati Uniti e di annullare ogni ordine internazionale che dovesse pervenire.

E se qualcuno non potesse permettersi nemmeno la macchiatura, sicuramente può provvedere da solo e in maniera totalmente gratuita, a bagnare i propri jeans, magari con urina originale e non vernice...