Incastrati in un rapporto sessuale

La vicenda arriva dalla Polonia e potrebbe sembrare la trama di un film o una delle tante leggende metropolitane, ma questa volta è accaduto sul serio: un uomo e una donna sono rimasti incastrati durante un rapporto sessuale e sono dovuti ricorrere all’aiuto del Pronto Soccorso.

Come se non bastasse, all’imbarazzo della situazione si è aggiunta la particolarità della relazione, visto che la ragazza, 18enne, è la migliore amica della figlia dell’uomo in questione.

Identità e località sono rimasti segreti per salvaguardare la privacy della coppia e le immagini sono ricostruzioni a cura di un’emittente tv che ha realizzato un programma dedicato a casi ospedalieri insoliti.

Pare che l’uomo, da tempo divorziato, abbia cercato in ogni modo di tenere all’oscuro la figlia di questa relazione e che proprio il timore di essere scoperti sia stata la causa dell’incidente.

I due infatti stavano facendo sesso in casa di lui, quando hanno sentito un rumore e, pensando fosse la figlia che stava rientrando, si sono spaventati, con conseguente e bizzarro irrigidimento del corpo di lei.

Dopo 3 ore la coppia ha chiamato aiuto e i medici hanno somministrato un antidolorifico all’uomo e un miorilassante alla ragazza, liberandoli.