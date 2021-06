Airbnb cerca viaggiatori per un anno

Vivi ovunque, con Airbnb è il nome del nuovo concorso del celebre portale dedicato ai viaggi, rivolto a 12 persone che amano i viaggi e l’avventura, per testare una serie di alloggi in giro per il mondo e per una durata di 12 mesi complessivi, ovvero da luglio 2021 a luglio 2022.

I fortunati partecipanti trascorreranno 10 mesi viaggiando e soggiornando in alloggi prenotatili su Airbnb, totalmente spesati, e dovranno fornire il loro punto di vista su uno stile di vita nomade, con l’obiettivo di diffondere l’alloggio a lungo termine nelle strutture Arbnb.

Nello specifico ogni viaggiatore dovrà dare il proprio contributo per migliorare le esperienze di viaggio e vita quotidiana, per alloggi pensati per persone da sole, in coppia o famiglie, dovrà altresì entrare in contatto con la comunità locale, imparare almeno una lingua, rispondere a video call dalla spiaggia e scoprire i vantaggi economici dell’attività di host mentre si viaggia (i partecipanti dovranno mettere a disposizione la propria casa mentre sono in giro per il mondo).

Ogni nomade potrà essere accompagnato da un massimo di 3 persone e potrà combinare smart working a vacanza, da vero nomade digitale.