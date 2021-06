Il monopattino arriva anche dal Papa

Donato oggi da parte di Assosharing, prima associazione di categoria del comparto sharing mobility in Italia, il monopattino (rigorosamente bianco) è arrivato in Vaticano, espressamente per Papa Francesco, quale simbolo dell’amore e del rispetto per l’ambiente urbano e incentivo per una mobilità più pulita e sostenibile, con chiaro riferimento all'Enciclica Laudato Si' dove si poneva l'accento su tematiche green.

Il monopattino elettrico, bianco, con la bandiera giallo-bianca del Vaticano e la targa SCV 1 (Stato della Città del Vaticano - veicolo numero 1) pare abbia divertito il Papa, che ha ascoltato con estrema attenzione le motivazioni alla base della nuova modalità di mobilità.

E chissà che questa immagine non serva a regolamentare maggiormente l’utilizzo del nuovo mezzo di trasporto, che ha visto il suo boom, almeno in Italia, nel 2020; da subito sono infatti emersi problemi legati a un uso irresponsabile e pericoloso, come incidenti sui marciapiedi con i pedoni e in strada con auto e tram, numerosi casi di monopattini abbandonati ai cigli delle strade o peggio gettati nei letti dei fiumi delle grandi città, e improbabili incursioni (magari in due) in tangenziale o in autostrada.