Hai questi problemi? Significa che sei molto intelligente

L’intelligenza in genere si misura basandosi sul Quoziente Intellettivo o sui risultati della carriera scolastica, ma ci sono persone convinte che il solo sapersi districare al meglio in tutte le situazioni della vita, sia sinonimo di intelligenza.

Esiste anche una lista di problemi che, se presenti nella propria vita, sono indicativi di una mente al di sopra della media: sapete quali sono?

Ad esempio: le chiacchiere vi stremano?

Vi sentite intrappolati ogni volta che si fa del meteo un argomento di conversazione?

Questo è un segnale di intelligenza, visto che sicuramente vorreste parlare di cose più interessanti e che richiedono anche una certa curiosità e preparazione, come l’arte, la scienza, la letteratura o la politica.

Pensate tanto e parlate poco? Molto probabilmente è perché il vostro cervello è organizzato in modo da cercare sempre una soluzione o una risposta a un problema; siete continuamente impegnati a pensare a possibili conclusioni di una vicenda, spesso non siete convinti della vostra opinione o di aver avuto la giusta intuizione, ed è per questo che tacete.

E ancora: tendete alla noia?

Chi è molto intelligente ha bisogno di nuove e continue sfide, di buttarsi in grandiosi progetti, di superare ogni volta nuovi ostacoli, ed è per questo che vi deprimete nel portare a termine operazioni quotidiane e ripetitive.

E vi capita mai di sentirvi bloccati in una situazione e di tentennare ad agire?

Non siete per forza pigri, semplicemente state valutando i pro e i contro, rischiando di non decidervi mai: questa indecisione può diventare, come descrisse il filosofo Kierkegaard, permanente.

Vi considerano asociale o strano?

Tutte le persone intelligenti vengono viste così: non amano le chiacchiere futili, devono riflettere e preferiscono pensare anziché parlare, tardate a esprimere un’opinione. Normale passare per asociale e bizzarro, colui che si distingue dalla massa.

E infine: vi innamorate con difficoltà?

Anche questa caratteristica rientra nel cliché del super intelligente. Siete cauti, analitici, indipendenti nelle vostre opinioni: eventuali pretendenti potrebbero spaventarsi e fuggire, contribuendo a far diventare la vostra situazione sentimentale molto complicata.

Vi riconoscete?