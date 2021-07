Monopattini: regolamento in arrivo

Dopo una lunga e drammatica sequela di incidenti provocati da chi è alla guida dei monopattini elettrici (alcuni purtroppo mortali), risulta assolutamente necessario regolamentarne l’utilizzo, individuando leggi severe e applicate rigidamente al fine di garantire decoro urbano, e sicurezza dei pedoni e delle persone utilizzatrici.

Oltre agli incidenti, è frequente vedere un po’ in tutte le metropoli le soste selvagge di questi mezzi, che addirittura in alcuni casi vengono lanciati nei letti dei fiumi o abbandonati sui marciapiedi impedendone l’accesso non solo a persone anziane, ma anche a coloro che hanno problemi di deambulazione.

Le criticità emerse sull’uso in generale di mezzi appartenenti alla cosiddetta micromobilità elettrica (come hoverboard, segway e monopattini elettrici), sono state già discusse in Parlamento, dove si parla di obbligo di assicurazione e di patentino, e di multe salate da 500 a 1500 euro per il conducente inadempiente, mentre alcuni comuni, come Genova, si stanno già muovendo autonomamente, con ordinanze comunale che ne hanno fissato il limite di velocità e introdotto obbligo di casco anche per i maggiorenni.