L'auto volante ha fatto il suo primo volo!

Per ora è ovviamente solo un prototipo, ma funziona e ha effettuato il suo primo volo a 2500 metri di altezza a circa 160 km orari.

Aircar Prototype 1, il nome della prima auto volante, ha un motore a elica fissa da 160 cavalli ed è stata ideata dal professor Stefan Klein e realizzata dalla società slovacca Kleinvision.

Nel filmato diffuso su YouTube, si vede l’auto sfrecciare su una pista prima di decollare spiegando le ali; bellissima, aerodinamica e decisamente futuristica, la Aircar ha percorso 80 km in volo da Nitra alla capitale slovacca Bratislava, in 25 minuti, durante i quali tutto ha funzionato alla meraviglia.

Come ha spiegato Klein, è sufficiente azionare un pulsante per trasformare l’auto in aereo e viceversa, e l’intero processo dura circa 2 minuti.

L’Aircar ha dimensioni tali da poter essere parcheggiata ovunque, anche in un normale parcheggio; pesa circa 1100 kg, può trasportare fino a 200 kg, utilizza un motore BMW a 4 cilindri con capacità di 1,6 litri e una potenza di 140 Cv sia su strada che in aria, cosa che rende possibile raggiungere una velocità di 200 km orari in volo.

Quanto consuma?

18 litri di benzina ogni ora di volo, ma, come ribadisce Klein, sono in programma altri modelli, tra i quali una bimotore, una quattro posti e una che può atterrare sull’acqua.