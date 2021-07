Cambio del pannolino con consenso

Si scherza sul politically correct ma in realtà c’è poco da ridere.

L’ultima follia in tema arriva da una catena di assistenza all’infanzia australiana, Only About Children, secondo la quale i genitori dovrebbero chiedere consenso ai bambini per cambiare loro il pannolino.

Ma di cosa stiamo parlando esattamente???

La catena gestisce più di 75 centri di apprendimento precoce sparsi tra Sydney, Melbourne e Brisbane, e ha spiegato il perché di questa presa di posizione, chiedendo di mettersi nei panni di un neonato o di un bambino e di riflettere sul fatto che farsi cambiare il pannolino sia una cosa piacevole o meno.

Ovviamente questa affermazione si commenta da sé, ma la catena di assistenza aggiunge che è fondamentale stimolare un processo di cambio pannolino coinvolgendo il diretto interessato, in modo che l’operazione avvenga in maniera rispettosa.

Va beh, più potere ai neonati…