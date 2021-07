Non si lava i denti per 20 anni

Quante volte da bambini vi hanno detto di lavarvi i denti?

Jay, 21 anni, non deve avere ascoltato i propri genitori o i genitori non devono averglielo detto abbastanza, visto lo stato della sua dentatura.

La sua storia, andata in onda anni fa su Channel 4 nel programma Embarassing Bodies, è l’esempio lampante di come ci si possa ridurre semplicemente senza lavarsi i denti e senza passare almeno una volta ogni tanto il filo interdentale, se poi a questo aggiungete una dieta ricca di cibi grassi e di bibite gassate (altamente corrosive), ecco che in un paio di decenni ci si può trovare senza sorriso.

Jay, che per 20 anni si è rifiutato di lavarsi i denti e di consultare un dentista, si è dovuto arrendere quando ha iniziato ad avere problemi di masticazione: quei pochi denti rimasti, ormai mangiati dalla carie, non sono più stati sufficienti a triturare il cibo.

Inutile dire la reazione del dentista alla vista della sua bocca, il cui sorriso è stato ripristinato con impianti che hanno richiesto molto tempo, tanto denaro e sicuramente sufficiente dolore.

Insomma, meglio pensarci prima, no?

Vi siete ricordati di lavarvi i denti?