Maneskin da record!

Hanno vinto Sanremo 2021, successivamente l’Eurovision Song Contest 2021, hanno pubblicato un album a marzo Teatri d’Ira - Vol.1 che ha preso il disco di platino e che oggi conta più di 400 milioni di streaming e sono ufficialmente gli artisti italiani più ascoltati al mondo su spotify, con 22 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese e con oltre un miliardo e mezzo di streaming totali.

I Maneskin sono ormai inarrestabili, hanno all’attivo 23 dischi di platino e 5 dischi d’oro e si preparano a un tour eccezionale e attesissimo che li vedrà nell’estate 2021 e 2022 sui palchi dei più importanti festival europei.

Si sono formati solo nel 2016, si sono esibiti sulle strade di Roma e solo quando decidono di buttarsi nell’esperienza di XFactor, talent in onda su Sky Uno, cominciano a farsi conoscere ed apprezzare.

Quella di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan è un’ascesa rapida e velocissima, e ora il gruppo macina successi e record in tutto il mondo (Top50 Spotify in 61 Paesi, numeri uno in 10 Stati tra cui la Germania e numeri uno nella Top200 Shazam Global Chart).