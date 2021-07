Un calcolatore prevede quando morirai

Volete sapere quando lascerete le mortali spoglie?

Un calcolatore chiamato RESPECT, acronimo del meno agevole Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool, analizza i dati di mezzo milione di adulti ed è in grado di stabilire un countdown fino al momento della dipartita.

Il suo funzionamento si basa su stime eseguite su dati sensibili e su aggiornamenti periodici sulle condizioni di salute di ogni singolo soggetto: problemi fisici, eventuali ricorsi a cure mediche e di che tipo, perdite di appetito o di peso, problemi respiratori e via dicendo.

Chi ha sviluppato Respect afferma che il calcolatore è in grado di prevedere quando avverrà la morte entro i 6 mesi precedenti da quella ipotetica data, permettendo così di pianificare eventuali decisioni importanti per chi resta o semplicemente di concedersi l’ultima vacanza prima di dire addio al mondo.

Ma siamo proprio certi di aver voglia di saperlo?