Dire cazzate è sinonimo di intelligenza

Lo dice la scienza, mica noi dello Zoo!!!

Uno studio pubblicato su Evolutionary Psychology ha messo in relazione la capacità di inventare storie assurde e paradossali con le doti cognitive: chi è più bravo a sparare cazzate (in buona sintesi), sicuramente ha un’intelligenza più brillante e dinamica.

Gli studiosi, che hanno sottoposto a diversi test oltre 1000 soggetti di giovane età, hanno scoperto che coloro in grado di generare contenuti molto accurati e assolutamente falsi, utilizzano un linguaggio più forbito e ricercato, tanto da apparire molto più intelligenti della media.

La capacità di produrre stronzate pare sia un plus per muoversi agevolmente in ambito sociale, impressionando gli altri a proprio vantaggio o semplicemente dimostrando di essere di intelligenza superiore alla media.

E noi dello Zoo quindi come ci classifichiamo???