La griglia che fa dimagrire

Uno youtuber giapponese, Bomb_tamio, esperto in tecnologia, ha inventato una speciale griglia che oltre alla preparazione dei cibi, permette di perdere un po’ di peso.

La griglia infatti deve essere azionata direttamente dall’utente: per essere accesa occorre salire su un apposito pad giallo e iniziare a correre sul posto.

Solo con questo movimento la griglia può accendersi e alimentarsi, cuocendo così il cibo: per ottenere una cottura ottimale, la persona che la utilizza deve per forza continuare a muoversi, bruciando così calorie.

Nonostante il dispositivo sembra aver ottenuto un discreto successo in Giappone, in molti hanno fatto notare che se si usa ad esempio in un condominio, il rumore dei passi potrebbe non essere particolarmente gradito dai vicini.

Ma scommettiamo che qualcuno che l'ha ricevuta in dono, abbia già iniziato a preferire la cottura... al sangue!